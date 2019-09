Jupiler Pro League – Tumultueuze Limburgse derby wordt in slotfase gestaakt bij 3-3 tussenstand

De Limburgse derby tussen Sint-Truiden en Racing Genk is zaterdagavond in de slotfase van de wedstrijd gestaakt bij een 3-3 tussenstand. Na eerder wangedrag van STVV-fans gingen de spelers op het uur al eens een kwartiertje naar binnen. De tussenstand was op dat moment 0-3. Na het hervatten van de wedstrijd hervond STVV zijn adem en kwam terug tot 3-3. Vervolgens gingen de Genkse supporters hun boekje te buiten en floot scheidsrechter Lawrence Visser de wedstrijd vroegtijdig af. Wordt ongetwijfeld vervolgd. De wedstrijd leek voor Genk op het uur in kannen en kruiken. Bongonda had de bezoekers voor rust op voorsprong gebracht bij zijn eerste basisplaats. Na de pauze trapte Hagi vervolgens twee elfmeters tegen de touwen. Het derde Genkse doelpunt was het teken voor de STVV-fans om Genk-doelman Coucke te bekogelen met aanstekers en flesjes. Ref Visser stuurde iedereen voor een kwartiertje naar binnen om de gemoederen te bedaren, en zette vervolgens de wedstrijd voort.

Die wedstrijd was inmiddels helemaal veranderd. STVV had bloed geroken kwamen dankzij treffers van Boli (2x) en Garcia zelfs nog helemaal langszij. De ongelooflijke comeback deed bij de Genkse supporters het vuur in de pan slaan. De harde jongens van Genk braken het plexiglas waarachter ze zaten helemaal af. Visser twijfelde niet meer en staakte de partij nu definitief.

Bron: Belga