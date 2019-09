Jupiler Pro League – Pro League betreurt en veroordeelt incidenten in tumultueuze Limburgse derby

De Pro League betreurt en veroordeelt de incidenten die zich zaterdagavond voordeden tijdens de Limburgse derby tussen Sint-Truiden en KRC Genk. Dat heeft de instantie zondag in een mededeling laten weten. “Het management zal het rapport van de Match Delegate inkijken en vervolgens haar reglement inzake financiële repercussies bij stopzetting van wedstrijden toepassen”, meldt de Pro League. De Limburgse derby werd in de slotfase gestaakt bij een 3-3 tussenstand. Na eerder wangedrag van STVV-fans gingen de spelers op het uur al eens een kwartiertje naar binnen. De tussenstand was op dat moment 0-3. Na het hervatten van de wedstrijd hervond STVV zijn adem en kwam terug tot 3-3. Vervolgens gingen de Genkse supporters hun boekje te buiten en floot scheidsrechter Lawrence Visser de wedstrijd vroegtijdig af.

De Pro League laat nog weten dat ook het Bondsparket stappen zal zetten voor de toepassing van artikel P1919.16 van het Bondsreglement. Dit deel van het dossier valt onder de bevoegdheid van Geschillencommissie voor het Profvoetbal.

“De ochtend na deze incidenten vragen we voor de wedstrijden van vandaag een positieve reactie van elke supporter”, reageert nog Pierre François, CEO van de Pro League. “We begrijpen dat er met bijzondere aandacht naar Sclessin zal gekeken worden. Net daarom roepen we de supporters van beide clubs op om van de Waalse derby een echt voetbalfeest te maken.”

bron: Belga