Jupiler Pro League – Charleroi kijkt aan tegen 25.000 euro boete na stilgelegde Waalse derby

Sporting Charleroi moet meer dan waarschijnlijk een bedrag van 25.000 euro ophoesten, nadat supporters van de Zebra’s met voetzoekers op het veld van Standard gooiden in het slot van de competitiewedstrijd. De Pro League zal de interne procedure voor die tijdelijke stillegging van de Waalse derby eerstdaags opstarten. Scheidsrechter Bram Van Driessche legde de ‘choc wallon’ tussen Standard en Charleroi zondagavond vlak voor het laatste fluitsignaal stil door het gedrag van de bezoekende fans. Een eerste vuurpijl viel vlak na de late 1-1 van Paul-José Mpoku (90.) op het veld op Sclessin, een tweede volgde na de rode kaart voor Ilaimaharitra diep in de blessuretijd. Na een minuut of tien kwamen de spelers weer het veld op en kon de slotminuut zonder incidenten worden afgewerkt, in tegenstelling tot STVV-Genk een dag eerder.

Het interne reglement van de Pro League schrijft een ‘vergoeding’ van 25.000 euro voor wanneer een match tijdelijk onderbroken werd. Aangezien supporters van Charleroi verantwoordelijk zijn, zal die som integraal aan de Carolo’s toegerekend worden. Op de volgende raad van bestuur (28 oktober) moet de boete bekrachtigd worden, dat is wellicht slechts een formaliteit. Daarnaast zijn er via de disciplinaire procedures van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) nog andere sancties mogelijk, gaande van (voorwaardelijke) wedstrijden achter gesloten deuren tot een geldstraf. Vervolging gebeurd door bondsprocureur Kris Wagner, die zich daarvoor baseert op de rapporten van scheisdrechter Van Driessche en de aanwezige match delegate.

De Waalse derby werd drie jaar geleden al eens stilgelegd, nadat beide supportersclans zich hadden misdragen. Het is in de nasleep van die tumultueuze wedstrijd dat de Pro League een intern reglement voor stopzetting van duels opstelde.

bron: Belga