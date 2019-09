Jambon probeert het opnieuw met de drie partijvoorzitters

Vlaams formateur Jan Jambon doet sinds 10 uur een nieuwe poging om een doorbraak te forceren met de drie partijvoorzitters. De secondanten worden voorlopig niet uitgenodigd. “Elke dag maken we vooruitgang”, zei een optimistische Wouter Beke (CD&V) voor aanvang. Jan Jambon (N-VA) hoopt vandaag een akkoord te bereiken met CD&V en Open Vld. De kans dat dat lukt is tamelijk groot, valt te horen in N-VA-kringen, al zal dat wellicht niet bij daglicht zijn. Als er witte rook komt, zal het eerder zondagavond, of in de nacht van zondag op maandag zijn.

De drie voorzitters waren bij hun aankomst op het Martelaarsplein spaarzaam met commentaar. “Het gaat over de begroting en nog een aantal knelpunten”, zei Wouter Beke. Zijn Open Vld-collega Gwendolyn Rutten hield het op: “Er wordt hard gewerkt en ik ga dat binnen doen”.

bron: Belga