Elfduizend (ver)bouwers zakken af naar “Mijn thuis op maat”

De tweede editie van openhuizendag “Mijn thuis op maat” is zondag bijgewoond door meer dan 11.000 toekomstige (ver)bouwers. Dat meldt NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen), dat de dag samen met zoekeenarchitect.be organiseerde. Op 110 plaatsen in Vlaanderen konden (ver)bouwers (ver)bouwprojecten bezoeken, met daarbij een woordje uitleg van de bouwheer en/of de architect.

Voor de initiatiefnemers is het duidelijk dat “anders gaan wonen, met een toekomstgerichte visie op het behoud van onze open ruimte” niet onoverkomelijk is voor de Vlaming. “Bouwheren willen mits behoud van hun comfort wel degelijk kleiner gaan wonen of naar verstedelijkt gebied trekken. Een vrijstaande woning op het platteland vormt niet voor iedereen het walhalla. Wel prijken een tuin, voldoende groen, rust en privacy nog steeds bovenaan het prioriteitenlijstje.”

In plaats van “betonstop” heeft NAV het liever over “bouwshift”. “Vergeet dus het woord betonstop, maar noteer de voordelen van nieuwe woonvormen: flexibel, betaalbaar, groen en goed bereikbaar”, klinkt het bij NAV.

De openhuizendag werd vorig jaar in een nieuw jasje gestoken. Voorheen ging hij door het leven als “Mijn Huis Mijn Architect”.

bron: Belga