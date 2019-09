Belgen in het buitenland – De Bruyne (City) en Hazard (Dortmund) zijn beslissend, Lukaku valt in bij winnend Inter

Kevin De Bruyne heeft Manchester City zaterdag met een assist aan de overwinning geholpen op bezoek bij Everton (1-3). In Duitsland liet Borussia Dortmund in eigen huis punten liggen tegen Werder Bremen (2-2). Inter Milaan blijft in Italië op kop met het maximum van de punten dankzij een 1-3 zege bij Sampdoria. Lukaku viel tien minuten na rust in. Manchester City mocht door de zege eerder op de dag van leider Liverpool (0-1 bij Sheffield United) geen punten laten liggen op Goodison Park en begon goed. De Bruyne schilderde de bal op het hoofd van Gabriel Jesus en die miste niet. Everton kwam echter gelijk dankzij eveneens een kopbalgoal van Calvert-Lewin. Maar na de pauze trokken de bezoekers het laken naar zich toe. Een vrijschop van Mahrez en een knal van Sterling volstonden voor een comfortabele 1-3 zege. De Bruyne werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. In de tussenstand is Man City tweede met zestien punten, vijf minder dan Liverpool.

Romelu Lukaku zag van op de bank Inter al snel op een dubbele voorsprong komen in Genua. Sensi en Sanchez scoorden, maar die laatste liet zich net na rust op een negatieve manier opmerken. Door een schwalbe kreeg hij een tweede geel karton onder de neus geduwd en mocht hij gaan douchen. Lukaku viel in en zag aan beide zijden nog één doelpunt vallen. De Nerazzurri kwamen niet meer in de problemen en wonnen met 1-3. Inter blijft de Serie A voorlopig aanvoeren met 18/18. Juventus volgt op twee punten.

Axel Witsel en Thorgan Hazard kwamen met Borussia Dortmund tot slot niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Werder Bremen. Hazard leverde de assist voor het tweede doelpunt van de thuisploeg, die door het puntenverlies leider Bayern drie punten ziet uitlopen. Witsel en Hazard speelden beiden de hele wedstrijd.

