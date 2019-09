Anderlecht geraakt niet voorbij Waasland-Beveren en schiet niets op met punt

Anderlecht is er vandaag weer niet geslaagd om te winnen in de Jupiler Pro League. Het speelde in eigen huis 0-0 gelijk tegen Waasland-Beveren. Anderlecht begon met Peter Zulj en Samir Nasri in de basis, ook Kemar Roofe was er net zoals tegen Beerschot opnieuw bij. De Brusselaars slaagden er in de eerste helft niet in om veel kansen bij elkaar te voetballen. Na de rust lukte het wel om kansen te creëren voor de thuisploeg, maar stond het vizier niet op scherp. Onder meer Samir Nasri kreeg de bal niet voorbij Nordin Jackers en een kopbal van Derrick Luckassen belandde op de lat. Bijna werd een flater van Luckassen aan de eigen zestien nog afgestraft, maar Din Sula kraakte zijn schot.

RSCA staat nu met 6 punten uit 9 wedstrijden samen met Eupen op de 13e plaats, Waasland-Beveren springt dankzij het punt over Cercle Brugge naar de voorlaatste plaats in de stand.

bron: Belga