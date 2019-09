Hoe erg is het om een vervallen condoom te gebruiken?

Dat je het met de houdbaarheidsdatum van voeding niet altijd even nauw moet nemen, weten we intussen allemaal. Maar je hebt vast wel gemerkt dat ook andere producten niet eeuwig houdbaar zijn en dus over een vervaldatum beschikken. Zo ook condooms. En gelood het of niet, maar die datum staat daar niet voor niets.

Een houdbaarheidsdatum plakken op een condoom lijkt op zich nogal raar. Het is per slot van rekening niet eetbaar en je doet hem pas open op het moment waarop je hem gaat gebruiken, dus wat kan er nu misgaan? Heel wat, zo blijkt.

Slijtage

Dokter Nerys Benfield, gynaecoloog verbonden aan het Albert Einstein College of Medicine, geeft een woordje uitleg over vervallen condooms aan Refinery 29. “De meeste latex- en polyurethaancondooms blijven na de productiedatum ongeveer vijf jaar houdbaar. Na de vervaldatum gaat het materiaal slijten en wordt je condoom minder flexibel, met alle gevolgen van dien.” Je loopt met name meer risico dat het condoom breekt en dat is allesbehalve handig. De kans op een SOA of zwangerschap wordt zo namelijk veel groter, terwijl een condoom je daar net tegen zou moeten beschermen. Zorg er dus voor dat je op tijd en stond de datum van je condoomvoorraad checkt – op het moment suprême komt het er waarschijnlijk niet van en zo zit je achteraf niet met de gebakken peren.