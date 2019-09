WK wielrennen – De Vuyst is eerste Belgische op 14de plaats: “Chapeau voor Van Vleuten”

Slechts drie Belgische vrouwen haalden zaterdag de finish in Harrogate. Sofie De Vuyst eindigde als 14de. Kelly Van Den Steen finishten als 73e en 77e in de verre achtergrond, Valerie Demey en Julie Van De Velde gaven op. “Het was heel zwaar”, wist ook Sofie De Vuyst na afloop te vertellen. “Het ging eigenlijk constant op en af, veel viel het niet stil. Op die tweede klim zat ik net iets te ver. Ik heb het eigenlijk niet gezien, achteraf hoorde ik dat het Annemiek was die wegsprong. Al van heel ver. Een woord: chapeau”, loofde ze haar toekomstige ploegmate bij Mitchelton-Scott.

“Ik zat iets te ver toen, maar mijn benen waren wel goed. Alleen, op het moment dat zij ging, zag ik het niet gebeuren en daarna heb ik geprobeerd om er het beste van te maken. Annemiek is gewoon heel sterk, ze kan klimmen en tijdrijden. Vandaag maakt ze het verschil op die klim en rijdt ze daarna nog 100 km verder. Hoedje af, ik herhaal het. Zelf ben ik wel tevreden. Ik hoopte op top tien, het is een 14de plaats geworden. Misschien kan ik nog iets dichter eindigen, maar dat zijn details in die sprint.”

