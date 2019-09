WK atletiek – Manuela Soccol eindigt 31ste in marathon voor vrouwen, opgave voor Hanna Vandenbussche

In de marathon voor vrouwen in het Qatarese Doha is de Belgische deelneemster Manuela Soccol als 31ste over de streep gekomen. Hanna Vandenbussche moest na ruim 14 kilometer, volledig uitgeput door de warmte, opgeven. De hoge temperaturen speelden ook de andere lopers parten. Slechts 40 van de 68 deelneemsters werkten het volledige parcours af. “Nooit meer. Verschrikkelijk. En heel blij en trots om het einde te hebben bereikt. Dit was de moeilijkste wedstrijd van mijn leven. Ik zal dit nooit vergeten”, verklaarde Manuela Soccol na afloop. Ze bereikte de eindmeet met 2u59:11 op de chronometer. De Keniaanse Ruth Chepngetich zegevierde in 2u32:43, voor Rose Chelimo uit Bahrein (2u33:46) en de Namibische Helalia Johannes (2u34:15).

Voor de aanvang van de marathon was al duidelijk dat de loopwedstrijd in waanzinnige omstandigheden zou plaatsvinden. Er was een temperatuur van boven de 30 graden aangekondigd, in combinatie met een ondraaglijke vochtigheid in de lucht.

bron: Belga