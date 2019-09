WK atletiek – Gemengde aflossingsploeg plaatst zich voor finale (en Spelen) met nieuw Belgisch record

Het gemengde Belgische estafetteteam op de 4×400 meter heeft zich zaterdag met een nieuw Belgisch record gekwalificeerd voor de finale op het WK atletiek in Doha. Robin Vanderbemden, Camille Laus, Imke Vervaet en Dylan Borlée liepen een tijd van 3:16.16, de vierde tijd in hun reeks. Daarmee werden ze heropgevist voor de finale. Enkel de top-3 van elke reeks ging rechtstreeks naar de eindstrijd. Met hun plek in de finale is de ploeg meteen ook zeker van haar olympisch ticket. De gemengde 4×400 meter staat in Doha voor het eerst op het WK-programma. Het vorige Belgisch record stond op 3:18.03 (Julien Watrin, Camille Laus, Liefde Schoemaker en Dylan Borlée) en dateerde van 11 mei van dit jaar in Yokohama.

bron: Belga