WK atletiek – Broeders haalt de finale in het polsstokspringen

Ben Broeders heeft zich zaterdag met een elfde plaats gekwalificeerd voor de finale van het polsstokspringen op het WK atletiek in de Qatarese hoofdstad Doha. De 24-jarige Leuvenaar, ingedeeld in groep A, sprong bij zijn tweede poging 5m45, vervolgens bij zijn tweede poging 5m60, alvorens meteen over 5m70 te springen. De beloftenwereldkampioen van 2017 in Bydgoszcz miste vervolgens drie keer op 5m75, één centimeter onder zijn Belgisch record.

Broeders werd elfde in de kwalificaties, op 29 deelnemers. De top-12 springt de finale.

De Franse olympisch kampioen van 2012, Renaud Lavillenie, overleefde verrassend de voorrondes niet. Hij raakte niet over 5m60.

Eerder op de dag slaagde Philip Milanov er niet in zich te plaatsen voor de finale in het discuswerpen. Later vanavond komt de gemengde aflossingsploeg van de 4×400 meter nog in actie.

bron: Belga