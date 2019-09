WK atletiek – Ben Broeders is erg gelukkig na kwalificatie voor finale: “Mijn WK is nu al geslaagd”

Ben Broeders heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale (dinsdag om 19u05 Belgische tijd) in het polsstokspringen op het WK atletiek in Doha en daar was de Leuvenaar achteraf heel tevreden over. “Het is mijn eerste sprong over 5m70 geweest die het verschil maakte”, legde hij na afloop uit. “Ik ben heel tevreden van mijn competitie.” Broeders nam dit jaar het Belgisch record over van Arnaud Art en ontdekt op 24-jarige leeftijd het WK. Vorig jaar miste hij zijn EK na drie gemiste sprongen op 5m16.

“De competitie duurde erg lang (2u30, red.)”, stak Broeders na afloop van wal. “Dat ben ik niet gewoon en ik kreeg honger. Ik was voor mijn sprongen op 5m75 niet vermoeid, maar de tijd tussen 5m70 en 5m75 was gewoon erg lang geweest. Ik zat niet meer in mijn ritme.”

Bij een sprong over 5m75, één centimeter onder zijn BR, was Broeders zeker geweest van kwalificatie voor het WK. Dat lukte niet, maar dankzij zijn eerste geslaagde sprong op 5m70 eindigde hij als elfde en mocht hij toch naar de eindstrijd. “Technisch was ik erg goed vandaag”, reageerde hij. “Een les voor de finale is een hardere polsstok gebruiken. Daarmee moet ik hoger kunnen gaan. De stok van vandaag, waarmee ik ook mijn Belgisch record brak, is te soepel.”

Broeders is de derde Belgische polsstokspringer in een WK-finale, na Kevin Rans (tiende in 2005 en gediskwalificeerd in 2009) en Arnaud Art (niet-geklasseerd in 2017).

“Ik start zonder druk”, besloot onze landgenoot. “Mijn WK is al geslaagd. Ik hoop op een stek in de top-10, maar we zien wel. Dankzij mijn finale kom ik ook dichter bij kwalificatie voor de Spelen, maar daarvoor is 5m80 (de rechtstreekse kwalificatiehoogte, red.) nodig, denk ik.”

bron: Belga