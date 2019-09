Vlaamse formatie – Eerst technische werkgroepen, nadien nieuwe landingspoging?

Nadat de onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld vrijdagavond omstreeks 23 uur uit elkaar gingen zonder akkoord, buigen zaterdagvoormiddag technische werkgroepen zich over begrotingsknelpunten. Bedoeling is dat nadien, wellicht rond of na de middag, de onderhandelaars opnieuw gaan samenzitten. Het is afwachten of dan een ultieme landingspoging wordt ingezet. Zaterdagvoormiddag komen een aantal technische werkgroepen samen om de resterende begrotingsknelpunten uit te klaren en voor te bereiden voor de toponderhandelaars. Op die manier kan Hilde Crevits naar de trouw van haar zoon, al had de CD&V-politica al duidelijk gemaakt dat ze die trouw sowieso niet ging missen.

Bedoeling is dat formateur Jan Jambon nadien de toponderhandelaars opnieuw samenroept. Of dat vandaag/zaterdag wel zal lukken, is afwachten. Door de mislukte landing afgelopen nacht, ligt scenario A (met voorstelling van het akkoord op zaterdag, congressen op zondag en regeerverklaring op maandag) in de prullenmand. Heel die timing schuift nu normaal gezien een of meer dagen op.

bron: Belga