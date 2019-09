Sportoase in Brasschaat even ontruimd na brandalarm

Het sportcomplex Sportoase aan de Elshoutbaan in Brasschaat is zaterdagnamiddag rond 17 uur ontruimd nadat er een brandalarm was afgegaan. “Naar schatting een 150-tal mensen die in de fitness, het zwembad of de cafetaria zaten, werden voor de zekerheid geëvacueerd. Er was wat rookontwikkeling in een technische ruimte, maar van een echte brand bleek uiteindelijk geen sprake”, zegt Michaël Schouwaerts, algemeen directeur van Sportoase.

De brandweer heeft het gebouw kort voor 18 uur, meteen ook het sluitingsuur van Sportoase, weer vrijgegeven, maar blijft nog wel ter plaatse om de oorzaak van de rookontwikkeling te achterhalen.

bron: Belga