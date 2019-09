Proximus League – Union stopt zegereeks van Virton en wordt voorlopig alleen leider

Union heeft zaterdag op de achtste speeldag in de Proximus League de drie punten thuisgehouden tegen Excelsior Virton. De Brusselaars wonnen met 2-1 en komen door de zege voorlopig alleen aan kop in 1B, met zeventien punten. Dat is één punt meer dan OH Leuven dat later zaterdag nog de verplaatsing naar Beerschot maakt. Voor Virton komt er een einde aan vijf winstmatchen op rij. De Luxemburgse promovendus zakt naar de vierde plaats, met vijftien punten. De bezoekers begonnen nochtans uitstekend in het Joseph Mariënstadion en Turpel bracht Virton al na vijf minuten op 0-1. De manschappen van coach Dino Toppmöller konden echter niet lang genieten van hun voorsprong. Teuma zette de Unionisten na negen minuten vanaf de stip op 1-1. Na rust trok Union het laken helemaal naar zich toe en Nielsen zorgde voor de beslissende 2-1.

bron: Belga