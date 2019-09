Leclerc verovert vierde pole op rij

De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) heeft vandaag de poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Rusland, de zestiende manche in het wereldkampioenschap Formule 1. Op de Autodrom Sochi in badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee klokte Leclerc 1:31.628. De Monegask greep ook de drie voorgaande GP’s de pole. Bij de eerste twee, in België en Italië, ging hij ook met de winst aan de haal. Nadien moest hij in Singapore de zege aan ploegmaat Sebastian Vettel laten.

De Britse WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) volgde achter Leclerc in 1:32.030, voor Vettel (1:32.053). De Nederlander Max Verstappen (Red Bull), die eerder al tegen een gridstraf van vijf plaatsen aanliep, werd vierde in 1:32.310.

Leclerc had de voorbije dagen de goede vorm beet, want hij won zowel de eerste als derde oefenritten. De tweede oefensessie was een prooi voor Verstappen. De GP begint zondag om 13u10.

De GP van Rusland wordt voor de achtste keer georganiseerd. Lewis Hamilton won in 2018 voor de derde maal in Sotsji en is daarmee recordhouder.

