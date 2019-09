Jonge vrouw overleden bij ongeval in Kortemark

Bij een ernstig verkeersongeval in Kortemark is vrijdagavond een 18-jarige vrouw uit Koekelare om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De bestuurder van het andere voertuig werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 22.30 uur op de Koekelarestraat in Edewalle, een dorp in de gemeente Kortemark. Op het kruispunt met de Pastoor D. Vanhautestraat en de Edewallestraat kwamen twee voertuigen met elkaar in botsing. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de bestuurders uit hun benarde positie te bevrijden. Voor de 18-jarige vrouw kwam alle hulp echter te laat. De 38-jarige bestuurder van het andere voertuig werd met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het parket heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd. Die expert zal meer duidelijkheid moeten scheppen over de precieze omstandigheden van het ongeval.

bron: Belga