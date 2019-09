Hilde Crevits “apetrots” op huwelijk van zoon

In het stadhuis van Torhout heeft Hilde Crevits (CD&V) zaterdagochtend het burgerlijk huwelijk van haar zoon bijgewoond. De onderhandelingen voor het vormen van een nieuwe Vlaamse regering zijn nog niet afgerond, maar dat is vandaag dus even geen prioriteit voor Crevits. Voor aanvang van de ceremonie in het stadhuis maakte de ontslagnemend minister van Onderwijs een ontspannen indruk. Hilde Crevits verklaarde apetrots te zijn op haar zoon en haar aanstaande schoondochter. Familie en vrienden poseerden ook gewillig voor de aanwezige pers. Over politiek wilde Crevits het zaterdag niet hebben. “Vandaag wil ik gewoon genieten, geen politiek. Vanaf morgen ben ik weer helemaal beschikbaar voor de onderhandelingen.”

De onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld verlieten vrijdagavond rond 23 uur de tafel zonder akkoord. Vooral enkele budgettaire kwesties lijken nog uitgeklaard te moeten worden. Zaterdagochtend zouden technische werkgroepen zich over die knelpunten buigen. Een nieuwe poging om te landen zal dus mogelijk pas voor zondag zijn.

bron: Belga