Drie bemanningsleden van sleepboot Bourbon Rhode gevonden in reddingsboot

Drie bemanningsleden van de sleepboot Bourbon Rhode, die donderdag in moeilijkheden geraakte op de Atlantische Oceaan, zijn door de reddingsdiensten aangetroffen in een reddingsboot. Dat meldt de eigenaar van het schip, de Franse groep Bourbon, zaterdag. De zoektocht naar de elf andere bemanningsleden gaat verder. De Bourbon Rhode, die onder Luxemburgse vlag vaart, bevond zich donderdag op 1.200 zeemijl (2.222 km) van Martinique en op zo’n 60 zeemijl (111 km) ten zuidoosten van het oog van orkaan Lorenzo, toen de 14 bemanningsleden geconfronteerd werd met een lek. Ondertussen is het schip gezonken, meldt Bourbon in een persbericht.

Het Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) van de Franse Antillen en Frans Guyana, en de Franse marine zijn nog op zoek naar de elf andere bemanningsleden. Ondertussen zijn de weersomstandigheden wel gebeterd, klinkt het.

De reddingsboot met de drie bemanningsleden werd gevonden door een Falcon 50-vliegtuig, dat speciaal is uitgerust voor dergelijke zoekacties. De drie werden opgevangen door een koopvaardijschip dat hen bijstand leverde, hun toestand wordt momenteel geobserveerd.

Verschillende koopvaardijschepen werden omgeleid om assistentie te bieden, en een vliegtuig van het Amerikaanse Hurricane Centre ging eveneens ter plaatse, aldus Bourbon nog.

Bron: Belga