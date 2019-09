Dertigtal regeringsleiders, onder wie premier Michel, neemt maandag afscheid van Chirac

Een dertigtal staats- en regeringsleiders, onder wie ontslagnemend premier Charles Michel (MR), neemt maandag in de Saint-Sulpicekerk in Parijs afscheid van oud-president Jacques Chirac, die donderdag overleed op 86-jarige leeftijd. Die dag is in Frankrijk ook een dag van nationale rouw afgekondigd. Morgen om 14 uur vindt in Les Invalides een openbare plechtigheid plaats, waarop iedereen welkom is die hulde wil brengen aan de ex-president. Daarna wordt de kist van Chirac overgebracht naar de Saint-Sulpicekerk. Daar vindt maandagochtend om 09.30 uur een dienst voor de familie plaats, waarna een militair eerbetoon volgt in aanwezigheid van president Emmanuel Macron.

Om 12 uur maandag vindt dan een plechtigheid plaats onder leiding van Macron. Een dertigtal staats- en regeringsleiders tekent present, onder wie premier Michel, de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, de Hongaarse premier Viktor Orban en de Russische president Vladimir Poetin. Ook enkele staatsleiders uit de tijd van Chirac, zoals de vroegere Duitse bondskanselier Gerhard Schröder, de Spaanse ex-premier Jose Zapatero en de voormalige Senegalese president Abdou Diouf zulen aanwezig zijn, net als de Franse ex-presidenten François Hollande, Nicolas Sarkozy en Valéry Giscard d’Estaing.

Om 15 uur volgt nog een minuut stilte in de overheidsdiensten en de scholen. In Corrèze, het kiesdistrict van Chirac in het centrum van Frankrijk, wordt op 5 en 6 oktober eveneens een hommage georganiseerd.

Chirac overleed donderdag op 86-jarige leeftijd. Hij was tussen het einde van de jaren zestig en het midden van de jaren 2000 een belangrijke speler in het Franse politieke veld. Hij was van 1995 tot 2007 president van Frankrijk, maar was ook tweemaal premier en drie keer burgemeester van Parijs.

