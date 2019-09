Dendoncker en Wolves pakken eerste zege, ook Tottenham houdt de punten thuis

Leander Dendoncker en Wolverhampton Wanderers hebben vandaag op de zevende speeldag in de Premier League eindelijk hun eerste zege van het seizoen kunnen boeken. De Wolves versloegen in eigen huis Watford met 2-0, dankzij een goal van Doherty (18.) en een eigen doelpunt van Janmaat (61.). Dendoncker speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg, die naar de dertiende plaats klimt. Kabasele bleef op de bank bij Watford, dat met twee punten rode lantaarn blijft. Bij Tottenham stonden achterin Toby Alderweireld en Jan Vertonghen aan de aftrap. De Spurs hielden de drie punten thuis tegen Southampton (2-1), dankzij treffers van Ndombele (24.) en Kane (43.). Tussendoor had Aurier op het halfuur al zijn tweede gele kaart gepakt en had Ings (39.) tegengescoord na een enorme flater van Lloris. Tottenham is door de zege voorlopig vierde, Southampton is veertiende.

Michy Batshuayi mocht bij Chelsea zes minuten voor tijd invallen tegen Brighton, dat het nog steeds zonder de geblesseerde Leandro Trossard moet doen. Chelsea won met 2-0, door goals van Jorginho (50. pen) en Willian (76.). Chelsea is zesde, Brighton zestiende.

Bjorn Engels mocht opnieuw de hele wedstrijd opdraven bij Aston Villa dat in eigen huis 2-2 gelijkspeelde tegen Burnley. El-Ghazi (33.) en McGinn (79.) brachten de thuisploeg tot twee maal toe op voorsprong, maar Rodriguez (68.) en Wood (81.) maakten telkens gelijk voor Burnley. In Crystal Palace-Norwich (2-0) bleef Christian Benteke de hele wedstrijd op de bank.

In Japan boekten Thomas Vermaelen en Vissel Kobe hun tweede zege op rij. Dankzij goals van David Villa (44.) en Osaka (70.), op assist van Vermaelen, won Kobe met 1-2 bij Kawasaki. In de tussenstand zijn Vermaelen en co na 27 speeldagen negende (op achttien teams), met 35 punten.

Benito Raman (Schalke 04) bleef in de Bundesliga op de bank op bezoek bij RB Leipzig. Zijn teammakkers zorgden voor een verrassende 1-3 zege, de eerste nederlaag voor Leipzig, dat Schalke naast zich ziet komen op de tweede plaats.

bron: Belga