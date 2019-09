Belgen in het buitenland – Atlético en Real komen niet tot scoren in matige Madrileense derby

Atlético Madrid en Real Madrid hebben zaterdagavond op de zevende speeldag van La Liga 0-0 gelijkgespeeld in het Wanda Metropolitano Stadion. Thibaut Courtois stond de hele wedstrijd tussen de palen, Eden Hazard werd na 77 minuten naar de kant gehaald door coach Zinédine Zidane. Voor Atlético is het de tweede thuiswedstrijd op een rij zonder doelpunten. Vorige week werd het 0-0 tegen Celta de Vigo. Atlético had in de zes voorgaande speelrondes pas zeven keer gescoord, Real vijf keer vaker.

Karim Benzema was een kwartier voor tijd met een kopbal het dichtst bij de 0-1, maar keeper Jan Oblak plukte de bal knap uit de hoek. Real drong in de slotfase aan. Trainer Zinédine Zidane paste met het inbrengen van Luka Modric, James Rodríguez en Luka Jovic een aantal aanvallende wissels toe, maar een doelpunt bleef uit. Eden Hazard kon nog steeds niet scoren voor Real Madrid in een officiële wedstrijd.

Sergio Ramos maakte namens Real Madrid al voor de veertigste keer zijn opwachting in een Madrileense derby. Alleen Paco Gento en Manolo Sanchís speelden meer stadsderby’s: 42. Atlético nam voorafgaand aan de wedstrijd afscheid van de Uruguayaan Diego Forlán, die onlangs besloot zijn loopbaan te beëindigen.

In de Serie A boekte Atalanta, met Timothy Castagne de hele wedstrijd op de bank, een knappe 1-4 zege bij Sassuolo.

In Frankrijk behaalde Toulouse op de valreep een 2-2 gelijkspel bij Metz. Aaron Leya Iseka speelde tachtig minuten mee bij de bezoekers. Thomas Foket en Reims wonnen woensdag nog van PSG, maar verloren zaterdag in eigen huis met 1-2 van Dijon. Thomas Foket was basisspeler op de rechtsachterpositie.

bron: Belga