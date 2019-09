Op videobeelden is te zien hoe een mopshond geen zin meer heeft om te wachten in de auto aan een tankstation in Nonthaburi (Thailand). Zijn baasje is binnen aan het betalen, maar dat heeft lang genoeg geduurd voor de hond.

Ook zijn maatje die hem in de auto vergezelt, eveneens een mopshond, springt ongeduldig heen en weer. Hij zet zijn poot meermaals op de claxon en toetert de hele buurt bij elkaar, tot grote hilariteit van de filmer.