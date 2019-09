Verleidster Kaylee uit ‘Temptation Island VIPs’ klapt uit de biecht

Het leven van een verleid(st)er in ‘Temptation Island VIPs’ is niet altijd rozengeur en maneschijn. Zo klapt verleidster Kaylee uit de school over de vaak bizarre omstandigheden waar zij en haar collega’s mee moesten omgaan.



Het tweede seizoen van ‘Temptation Island VIPS’ is inmiddels afgelopen. Voor een deel van de verleidsters was het avontuur al veel eerder afgelopen: zij werden na drie afleveringen terug naar huis gestuurd.

Verleidster Kaylee was er daar een van. Al vond zij het, in tegenstelling tot een aantal andere verleid(st)ers, helemaal niet erg. Ze vertelt nu waarom.

14 voor de prijs van 8

De productie had pas op het laatste moment besloten dat ze toch veertien verleidsters wilden in plaats van acht. De villa was echter maar voor acht mensen berekend, waardoor het wel heel krap werd. “Zet maar eens veertien meiden in één hok, bedenk je maar eens hoe dat er aan toe gaat”, vertelt Kaylee.

“Drie stapelbedden in een speelruimte met een voetbaltafel midden in de kamer, waar dus zes meiden op vijf bij vijf meten sliepen. Geen plek om je kleding netjes op te hangen, dus iedereen leefde uit een koffer. Achter de speelruimte was één tweepersoonskamer met een kast. Dat was waar ik sliep. Helaas niet in een bed, maar op een matras in een hoekje gedrukt naast het bed. Al na drie nachten had ik last van mijn rug door dat zielige matrasje.”

Druk druk in de badkamer

“Bij elkaar opgeteld waren er dus negen personen die in en rondom de villa sliepen, de overige vijf meiden werden elke ochtend opgehaald vanuit hun hotel. Wanneer één iemand terug naar bed wou, moest de rest mee. Want de taxi reed maar één keer. Daarnaast moesten we ons met negen meiden klaarmaken in één badkamer. We moesten allemaal om een bepaalde tijd opstaan, wat tot een grote chaos leidde. We stonden gewoon met meerderen tegelijk onder één douche. Terwijl een ander aan het plassen was, stonden er ook nog vier voor de spiegel zich op te maken. Kun je het je voorstelen?”