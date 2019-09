Ook protohistorische baby’s kregen al dierlijke melk

Mag je je baby wel of niet voeden met dierlijke melk? Het is een verhit debat waar we hier niet verder op in zullen gaan, maar feit is dat de praktijk al heel wat jaren meegaat. Al heel wat millennia, om correcter te zijn. Archeologen hebben namelijk aangetoond dat ook baby’s uit de bronstijd en ijzertijd al dierlijke melk kregen.

Zo’n 7000 jaar geleden maakte de Europese mens de overstap naar een sedentaire levensstijl. Een goede 1000 jaar later begon hij ook zuivelproducten te consumeren. Dat zijn historische feiten die al langer gekend waren, maar over het dieet van baby’s en peuters heerste er tot nog toe veel onduidelijkheid.

Infecties

Julie Dunne van de universiteit van Bristol is dan ook blij met de recente ontdekking. Archeologen stuitten in de Duitse deelstaat Beieren op verschillende aardewerken ‘flesjes’ die bijgezet waren in het graf van kleine kinderen. Analyse van de binnenkant onthulde dat die ooit dierlijke vetten bevatten, onder andere verse melk. Die was hoogstwaarschijnlijk afkomstig van geiten of koeien, alhoewel dat niet met volle zekerheid te bepalen is. “Het is zo leuk om een blik in het verleden te kunnen werpen en je een beeld te kunnen vormen van hoe moeders hun kinderen duizenden jaren geleden groot brachten. Het feit dat menselijke baby’s voor het eerst dierlijke melk kregen, betekent dat prehistorische vrouwen meer kinderen konden krijgen. Dat leidde dan weer tot een bevolkingstoename die het begin betekende van de samenleving zoals we die nu kennen”, aldus Dunne aan BBC News. Toch zat er ook een duistere kant aan de praktijk: de ‘flesjes’ waren namelijk moeilijk schoon te maken, waardoor de kinderen wellicht vatbaarder waren voor infecties.