Nieuwe iPhone 11 Pro maakt ‘cockfishing’ makkelijker

De kans bestaat dat je nog nooit van ‘cockfishing’ hebt gehoord. De term catfishing daarentegen geniet meer bekendheid bij het grote publiek: mensen doen zich online voor als iemand anders. Bij cockfishing doe je ongeveer hetzelfde, maar dan met je penis. Vroeger had je daarvoor een bewerkingsapp nodig, nu kan het gewoon met een iPhone.

De nieuwe iPhone 11 Pro is de eerste in zijn soort die beschikt over drie camera’s. Daardoor zou je ’s avonds onder andere betere foto’s kunnen maken en kan je spelen met verschillende angles, waardoor voorwerpen groter of net kleiner lijken dan ze zijn. En laat dat nu eens handig van pas komen tijdens ‘cockfishing’.

Dickpic

Wanneer je als man een foto neemt van je fiere fluiter, wil je natuurlijk dat die goed overkomt. Belichting is belangrijk en als het even kan ziet hij er liefst wat groter uit dan hij in werkelijkheid is. Natuurlijk speel je dan vals, maar ach, kan geen kwaad, toch? Vroeger moest je een beetje handig zijn met bewerkingsprogramma’s om het gewenste effect te creëren, nu heb je alleen je iPhone nodig. De iPhone 11 Pro beschikt namelijk over twee groothoeklenzen en een telelens en mits je daar wat mee speelt, kan je je penis zonder veel moeite een pak groter laten lijken. Handig voor een dickpic.

iphone 11 pro….boys, we got em pic.twitter.com/ceT43KNUGN — william (@writhewill) September 24, 2019

Laten we trouwens wel duidelijk zijn: een dickpic sturen doe je alleen op verzoek. Niets zo vervelend als de foto van iemands (al dan niet genereuze) klokkenspel tussen je berichten spotten als je daar geen boodschap aan hebt. En eerlijk is eerlijk, het heeft weinig zin om de dingen beter te doen uitschijnen dan ze werkelijk zijn.