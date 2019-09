De seventies waren op modevlak een woelige periode. Waar de rokjes mini waren in het begin van het decennium, werden ze alsmaar langer rond 1975. Modernisten kozen voor felle kleuren en de hippies gingen voor aardetinten, maar voor beide culturen was comfort een must. De oliecrisis zorgde voor veel handgemaakte stukken en zo werd patchwork populair. Je moest in de jaren 70 dus geen trends volgen, want die creëerde je gewoon zelf.

Afrodite Trevlopoulos @eyefrodite

TIP

Inspiratie voor een 70’s-look is niet ver te zoeken. Denk maar aan de wijde denim tuinbroeken in ‘Mamma Mia 2’, de geweldige outfits van Jackie in ‘That ‘70s Show’ of de jeugdfoto’s van je ouders.