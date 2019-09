Alison Van Uytvanck mag gooi doen naar vijfde WTA-titel

Alison Van Uytvanck (WTA 61) heeft zich vandaag geplaatst voor de finale van het Tasjkent Open (250.000 dollar) in Oezbekistan. Ze versloeg in de halve eindstrijd de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 80) in twee sets. Na een uur en 26 minuten stond de 6-3, 7-5 eindstand op het scorebord.

In de finale van morgen speelt derde reekshoofd Van Uytvanck tegen Sorana Cirstea (WTA 96). De Roemeense, die eerder Ysaline Bonaventure uitschakelde, was vandaag met 6-0 en 6-3 veel te sterk voor de Oekraïense Katarina Zavatska (WTA 142).

Van Uytvanck (25) en Cirstea (29) speelden al twee keer tegen elkaar. De Roemeense won zowel in 2017 in het Oostenrijkse Linz (6-3, 7-5) als in 2014 in het Amerikaanse New Haven (6-3, 6-2). Ook toen werd, net als in Tasjkent, op hardcourt getennist.

Alison Van Uytvanck won tot dusver vier WTA-toernooien. Dit jaar mocht de Grimbergse al een keer vieren. Eind februari verlengde ze haar titel in Boedapest.

Op de erelijst van Sorana Cirstea staat voorlopig één toernooizege. In 2008 was ze al eens de beste in Tasjkent. Vorig jaar ging de eindzege in Oezbekistan naar de Russische Margarita Gasparyan.

Bron: Belga