WK wielrennen – Eerste Belg Stan Dewulf na elfde plaats: “We kwamen naar hier voor meer”

Stan Dewulf toonde zich na afloop niet helemaal tevreden met het verloop van het WK wielrennen bij de beloften. “Als je ziet met welke ploeg we naar hier afreisden, dan kwamen we toch voor meer naar hier dan een elfde plaats”, klonk het eerlijk. De Belgische beloftenploeg telde drie profs met Stan Dewulf, Brent Van Moer en Jasper Philipsen en hoorde vooraf bij de topfavorieten. Maar een elfde plek werd het beste resultaat, Van Moer finishte niet na een valpartij en Philipsen eindigde op vijf minuten, op een 42ste plaats. “We kunnen niet tevreden zijn”, klonk het bij de prof van Lotto-Soudal. “We kwamen naar hier voor meer.”

Dewulf maakte deel uit van de vroege vlucht die in twee stappen tot stand kwam. “Ik heb redelijk veel krachten moeten verspillen om bij die kopgroep te geraken, maar er moest een Belg mee en uiteindelijk sloot ik aan. Daarna heb ik gewoon slim gekoerst, geprobeerd energie te sparen waar het kon en wat te herstellen. Op die lastige klim ging het goed, zijn we nog met vier en dan komt een waaiergroepje bij ons. Ilan was er ook bij, Jasper niet, dus we besloten om het rustig te bekijken nog.”

Maar Philipsen keerde niet terug, de koers viel niet meer stil. “Op het eind voelde ik gewoon dat ik geen energie meer had, het was een beetje op om nog mee te doen. Ik had een goede dag, maar geen superdag en die heb je nodig om hier mee te doen voor een goed resultaat. De regen maakte het dan nog eens extra zwaar.”

Jasper Philipsen kwam er niet bij te pas. Hij miste de waaierslag waar alle favorieten mee waren. “Maar zelfs al had ik de slag niet gemist, dan had ik nog niet meegedaan voor de zege”, klonk het. “Ik voelde al meteen dat ik niet 100 procent was, niet fris genoeg en en dan moet je je daar bij neerleggen. Als het geen lastige koers is, dan sprint ik misschien wel mee, maar het was wel slopend en ik doe niet mee. Ik mis net die waaier, we komen ook net niet terug op de kopgroep en dan rijd ik wel nog uit, maar wist ik dat er geen resultaat in zat. Het is gewoon een lang seizoen geweest, tijd nu om rust te nemen en te herstellen van mijn eerste profjaar.”

bron: Belga