Week van handhaving zet strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil in de kijker

Met de week van de handhaving, die maandag start, wil Mooimakers bijzondere aandacht voor de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil. Dat zal onder andere gebeuren door sociale controle op te voeren, overtreders te beboeten en waardering te tonen voor positieve acties van burgers. “We benaderen handhaving in de ruime zin van het woord”, is te lezen op de website van Mooimakers, een initiatief van Ovam, Fost Plus en de VVSG. “We richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat op het openbaar domein niet zomaar afval kan achtergelaten worden, door eigenaarschap, aanspreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen…”

De week van de handhaving is er omdat zwerfvuil en sluikstorten de lokale en andere overheden elk jaar weer handenvol geld kost. Daarnaast is er de milieu-impact. Een laatste reden om de strijd in de kijker te zetten, is dat burgers er zich heel erg aan storen. “Lokale overheden krijgen hier veel klachten over, het frustreert diegenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel”, aldus Mooimakers.

Iedereen die handhavende bevoegdheid heeft over het thema, zoals politie, bijzondere veldwachters of inspecteurs van De Lijn, kan deelnemen. Maar ook gewone burgers kunnen helpen om de sociale controle te verhogen.

In verschillende Vlaamse gemeentes zijn al acties geregistreerd, is te zien op een kaartje op de Mooimakers-site.

