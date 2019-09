Vluchtelingencrisis door escalerend geweld in het noorden van Nigeria

In het noorden van Nigeria escaleert het geweld door plunderende bendes. In de afgelopen tien maanden zijn 40.000 mensen naar buurland Niger gevlucht, zo meldt het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR vandaag in Genève. In het noorden van Nigeria, in Sokoto, Zamfara en Katsina, zijn daarnaast nog eens naar schatting ongeveer 200.000 mensen op de vlucht. De islamistische terreurgroep Boko Haram is verantwoordelijk voor het geweld. Ze terroriseert de bevolking al jaren. Wie achter de plunderende bendes zit is niet duidelijk. Ze zijn goed georganiseerd en goed bewapend. Vluchtelingen spreken van foltering, moord, ontvoering en afpersing, zo meldt het UNHCR nog.

Bron: Belga