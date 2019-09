TUI biedt nieuwe reis aan met aftrek van betaald bedrag aan Thomas Cook

Klanten van Thomas Cook die hun reis in het water zien vallen door het faillissement van de touroperator, kunnen via concurrent TUI een alternatieve reis boeken waarbij het bedrag dat ze al bij Thomas Cook betaalden, in mindering wordt gebracht. Ze moeten in ruil een volmacht geven waarmee TUI het bedrag kan recupereren bij het Garantiefonds Reizen, aldus TUI. Volgens TUI verkiest een groot deel van de getroffen reizigers om toch op vakantie te vertrekken, en daarom biedt de touroperator een oplossing. “De getroffen reiziger kan via een TUI-shop een nieuwe reis boeken met onmiddellijke verrekening van de bedragen die reeds rechtstreeks aan Thomas Cook werden betaald”, klinkt het. “Op basis van een volmacht en het volledige dossier van de klant neemt TUI de administratieve afhandeling van de terugvordering bij het Garantiefonds op zich. Het voordeel voor de reiziger is drieledig: geen administratieve rompslomp, geen wachttijd voor de terugbetaling en geen tijdelijke dubbele financiering van zijn reis.”

Indien de nieuwe vertrekdatum minstens 45 dagen na de boekingsdatum valt, kan het proces ook online worden geregeld.

Het Garantiefonds Reizen en de curatoren van Thomas Cook hebben beslist om alle reizen die bij Thomas Cook in België geboekt waren, te annuleren. Wie een reis geboekt had, kan voor de terugbetaling ervan terecht bij het Garantiefonds Reizen.

bron: Belga