Alison Van Uytvanck (WTA 61) mag om de titel strijden op het WTA-toernooi in het Oezbeekse Tasjkent (250.000 dollar). Ze versloeg in de halve finale de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 80) met 6-3 en 7-5. “Ik ben heel gelukkig dat ik in de finale sta”, reageerde de Grimbergse. “Het was een veeleisende week, maar ik heb goed mijn plan getrokken. Het einde van de wedstrijd was een beetje moeilijk (Van Uytvanck leidde met 5-2, red) want op dat moment had ze niets meer te verliezen en ging ze veel beter spelen. Bij 5-3 kreeg ik een matchbal maar die werkte ze met een goeie service weg. Het is normaal dat je zenuwen voelt als je voor een match serveert, zeker als het voor een finaleplaats is. Maar ik heb me goed herpakt en ik heb het kunnen afmaken.”

Morgen staat Van Uytvanck in de finale tegenover de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 96). Die won de titel in Tasjkent elf jaar geleden. “Toernooiwinst zou super zijn!”, gaat Van Uytvanck verder. “Het is de vierde finale uit mijn carrière (125K-toernooien niet meegerekend, red) en ik heb al drie titels. Ik hoop er een vierde aan toe te voegen. Maar eenvoudig zal het niet worden. Ik speelde al twee keer tegen Cirstea en telkens heeft ze mij verslagen. Ze speelt momenteel heel goed en ik besef dat het een lastige partij wordt. Ik heb nog een beetje rugpijn, maar ik maak mij niet te veel zorgen. Ik zal voldoende hersteld zijn om de finale te spelen en ga proberen die te winnen.”

Bron: Belga