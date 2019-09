The New York Times verdedigt beslissing om details over klokkenluider te publiceren

Dean Baquet, de redactiechef van The New York Times, heeft de publicatie verdedigd van bepaalde details over de klokkenluider die aan de basis ligt van het impeachment-onderzoek naar president Donald Trump. Volgens de redactiechef was het nodig, opdat de lezers zich een idee konden vormen over zijn geloofwaardigheid. “De president en sommige van zijn aanhangers hadden de geloofwaardigheid van de klokkenluider aangevallen. De president zelf noemde het een ‘politiek manoeuvre'”, aldus Banquet in de krant. “We hebben beslist om beperkte informatie over de klokkenluider te geven om onze lezers goed te informeren, zodat ze zelf kunnen bepalen of de persoon geloofwaardig is.”

De krant schreef dat de klokkenluider een CIA-agent was, dat hij voordien gedetacheerd was in het Witte Huis en er expertise opdeed over Oekraïne.

Bron: Belga