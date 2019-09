Sea Life Blankenberge doet educatieve presentaties voortaan ook in gebarentaal

Vanaf Wereld Dovendag, dat morgen plaatsvindt, biedt Sea Life Blankenberge presentaties aan in gebarentaal. Vandaag konden enkele groepen dove en slechthorende leerlingen al genieten van een presentatie met live gebarentolk. Vanaf morgen zijn de presentaties van de gebarentolk beschikbaar op smartphone via een QR-code. Sea Life Blankenberge heeft een nieuw aanbod voor mensen met een auditieve beperking voor. Vandaag konden enkele groepen met een auditieve beperking als eerste genieten van de educatieve presentaties in gebarentaal met een live gebarentolk. Zo kregen een 70-tal kinderen uitleg over de zeeleeuwen.

Vanaf morgen zijn er over het hele parcours QR-codes te vinden. Wie deze scant met zijn of haar smartphone krijgt een filmpje met de vertaling van de presentatie in gebarentaal te zien. “Zo krijgen ook doven of slechthorenden de kans om info te krijgen over al onze dieren”, zegt woordvoerster Astrid Vertongen. “We kregen vandaag al heel wat positieve reacties van de kinderen en hun begeleiders. De kinderen konden ook veel vragen stellen en worden zo meer betrokken bij alles.”

Als kers op de taart kunnen mensen met een auditieve beperking zaterdag gratis binnen in Sea Life Blankenberge.

bron: Belga