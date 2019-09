“Nodig kinderen die geconfronteerd worden met verkeersongeval uit om erover te praten”

Nodig kinderen die geconfronteerd worden met een ongeval in hun omgeving uit om erover te praten en gevoelens zoals angst te uiten. Dat is een van de adviezen die Kolet Janssen en Emy Geyskens meegeven in hun prentenboek “Botsing” (uitgeverij Clavis), waarmee ze de gevolgen van een ongeval bij kinderen bespreekbaar willen maken. Ook VRT-journalist Xavier Taverne getuigt in het boek over het ongeval waarin hij in 2017 betrokken was. “Botsing” vertelt het wedervaren van een gezin met twee kinderen waarvan de vader een auto-ongeval krijgt. De vader is er niet erg aan toe, maar moet toch enkele weken in het ziekenhuis verblijven. De twee kinderen verwerken het ongeval elk op hun eigen manier.

Aanleiding voor het boek, dat bestemd is voor kinderen van 6 jaar en ouder, is het auto-ongeval waarin Emy Geyskens vijf jaar geleden zelf betrokken was. Nadien merkte ze welke een grote impact dit had op haar twee kinderen van 3 en 5. “Alhoewel ze zelf niet in de auto zaten, beginnen ze er zelf nog af en toe over, bijvoorbeeld als ik met de auto bruusk moet remmen”, aldus Geyskens.

“Kinderen reageren heel verschillend op een ongeval: de ene is heel verdrietig, de andere heel druk en vervelend, een volgende zal er grapjes over maken, een vierde reageert stil en apathisch”, zegt Kolet Janssen. “We willen met dit verhaal kinderen duidelijk maken dat al die reacties ok zijn, dat ze er zich niet voor hoeven te schamen en op termijn alles wel in de plooi valt.”

Volgens Geyskens is het belangrijk dat de kinderen over het gebeuren durven praten en als dat niet lukt zich op een andere manier uiten, bijvoorbeeld door middel van tekeningen. In een reeks adviezen aan volwassenen op het einde van het boek wordt volwassenen geadviseerd om kinderen uit te nodigen om te praten en te stimuleren om hun gevoelens te uiten.

bron: Belga