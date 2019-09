Indiase maansonde maakte “harde landing”

De Indiase maansonde Chandrayaan-2, of nauwkeuriger de lander Vikram, heeft op 7 september een “harde landing” op de natuurlijke satelliet van de aarde gemaakt, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA meegedeeld. Het was de bedoeling dat het tuig zacht of gecontroleerd op het maanoppervlak zou neerkomen. Maar enkele minuten voor dit op de zuidelijke pool van het hemellichaam zou gebeuren, viel het contact uit. Als het exploot wel was gelukt zou India de vierde mogendheid zijn geweest die erin slaagde zacht op de maan te landen.

Uit op 17 september gemaakte beelden van de Amerikaanse sonde Lunar Reconaissance Orbiter (LRO) van de geplande landingsplaats leidde de NASA af dat het tuig, bestaande uit een stationaire lander en een robotjeep, echter een harde smak heeft gemaakt. De exacte locatie is nog niet geweten.

Op 11 oktober overvliegt de LRO de landingsplaats opnieuw en zal de Amerikaanse sonde opnieuw proberen het ruimtetuig te lokaliseren en te fotograferen.

