Impeachment-onderzoek tegen Trump – Democraten eisen documenten van Pompeo

In de Verenigde Staten hebben de Democraten in het Huis van Afgevaardigden minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gedagvaard om in het kader van het impeachment-onderzoek tegen Trump verschillende documenten te overhandigen. Het Huis van Afgevaardigden wil daarnaast ook een gesprek met vijf hoge verantwoordelijken van het buitenlandministerie, waaronder twee diplomaten, Masha Yovanovitch en Kurt Volker. De vraag komt van drie commissies in het lagerhuis van het Amerikaans Congres. Pompeo heeft tot 4 oktober de tijd om aan de eis van de Democraten te voldoen. De voorbije weken weigerde Pompeo al verschillende keren om op gelijkaardige vragen in te gaan. Indien hij het verzoek van de Democraten opnieuw naast zich neerlegt, zal dit worden gezien als een daad van “belemmering” en zullen niet nader bepaalde “dwingende maatregelen” worden genomen, luidt het.

De parlementsleden vragen onder andere een lijst van alle ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken die het telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelenski op 25 juli 2019 hebben voorbereid, er aan hebben deelgenomen of een transcript van het gesprek ontvingen.

bron: Belga