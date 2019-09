Greg Van Avermaet wil “koers ondergaan”

Samen met Philippe Gilbert is Greg Van Avermaet zondag de naar voor geschoven pion van de Belgische selectie op het wereldkampioenschap wielrennen in het Britse Yorkshire. Anders dan gewoonlijk wil hij deze keer de wedstrijd ondergaan. “Heel veel energie proberen op te sparen, dat gaat het belangrijkste zijn.” Van Avermaet vond tijdens zijn verkenningen een parcours op zijn maat. “Mocht ik zelf een WK-parcours mogen uittekenen, dan zou het hier heel dicht bij liggen. Het leunt vrij dicht aan bij Richmond, tot nu mijn favoriete omloop. Een mooi, klassiek parcours, en met een afstand die in mijn voordeel moet spelen. Ik hou wel van korte hellingen en een technisch parcours. Enkel de weersomstandigheden zou ik iets beter voorspellen. Zeven uur regen, daar moet ik me mentaal op voorbereiden.”

Hoe kan de olympische kampioen zondag voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen worden? “Een beetje de koers ondergaan, de hele dag uit de gevarenzone blijven, en heel veel energie proberen op te sparen. Dat gaat het belangrijkste zijn, op dit parcours. In een koers van 280 kilometer in die omstandigheden zijn er heel veel scenario’s mogelijk, maar je kan één plan hebben en dat na 20 kilometer weggevaagd zien. Het is vooral attent blijven, slim koersen, en de juiste beslissingen nemen.”

En hoe is topfavoriet Mathieu van der Poel te verslaan? “Door gewoon te koersen, denk ik. Ik denk dat we met de Belgische ploeg moeten uitgaan van onze eigen sterkte. Zien wie er allemaal in de finale geraakt, hoe het gevoel is na 260 kilometer koers. We starten met een sterke ploeg in de breedte, maar ik denk dat op het einde er niet veel mannen nog fit zullen zijn om echt een finale te rijden. Daar is niemand zeker van. Ik niet, en Mathieu ook niet.”

“Het wordt een overlevingsslag. Ik denk niet dat het een grote groep zal zijn die naar de meet gaat. Ik ben altijd goed geweest in een sprint na een lastige wedstrijd. En daar moet je dan ook op een bepaald moment in geloven, ook al zijn er altijd mannen met wie je liever niet naar de streep gaat. Maar het komt er vooral op aan om de koers goed in te schatten, want het kan ook voor de sprint gebeuren. Dan heb je nog altijd die spurt als tweede kaart achter de hand.”

Met winst in het Canadese Montréal deed Van Avermaet twee weken voor het WK nog een flinke slok vertrouwen op. “Het was heel leuk om nog eens een koers te winnen. Zeker op dat niveau. Dat was al een tijdje geleden, en daarvoor doen we het. Zo’n zege geeft sowieso vertrouwen voor de volgende wedstrijden, omdat je weet dat je heel dicht bij topvorm zit. En ik denk dat dat ook op het juiste moment gebeurde.”

