Fransen kunnen zondag hommage brengen aan Chirac aan Les Invalides in Parijs

De Fransen kunnen zondagnamiddag hulde kunnen brengen aan Jacques Chirac aan het complex van Les Invalides in Parijs. De oud-president zal begraven worden op het kerkhof van Montparnasse, bij zijn dochter Laurence. Dat meldt de familie vandaag. Meer praktische details over de hommage in Les Invalides zullen in de loop van de namiddag bekendgemaakt worden. De begrafenis zal maandag plaatsvinden in intieme kring, zegt de schoonzoon van het gewezen staatshoofd, Frédéric Salat-Baroux, echtgenoot van Claude Chirac.

Zoals zijn echtgenote Bernadette wil, zal Jacques Chirac begraven worden op het kerkhof van Montparnasse in de grafkelder waar zijn oudste dochter Laurence rust, die overleed in 2016. Voor maandag is een dag van nationale rouw afgekondigd. In de kerk Saint-Sulpice in Parijs vindt die dag om 12 uur een plechtige dienst plaats.

De hommage zondag zou rond 14 uur moeten beginnen in aanwezigheid van de familie. De Fransen zullen bijeen kunnen komen bij de doodskist van Jacques Chirac, die gisteren op 86-jarige leeftijd overleed.

“Jacques Chirac had een sterke band met de Fransen. Iedereen die van hem hield, zal kunnen komen”, zegt zijn schoonzoon.

Bron: Belga