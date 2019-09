Drie soldaten en één burger gedood bij aanval op controlepost in Sinaï

In de turbulente Egyptische provincie Noord-Sinaï hebben militanten vrijdag een controlepost aangevallen. Daarbij doodden ze drie soldaten en één burger, zo meldden de autoriteiten. De aanval werd later opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat via haar propagandakanaal Amaq. De aanval was gericht op een controlepost in Bir al-Abed. Naast vier doden vielen er ook vier gewonden. Volgens de autoriteiten werden ook 15 militanten gedood door Egyptische gevechtsvliegtuigen.

Egypte lanceerde vorig jaar een nationale veiligheidsoperatie tegen “terroristen en criminele organisaties”. De laatste dagen kwamen één officier en negen soldaten om bij dergelijke antiterreuroperaties, zo meldde het Egyptische leger vrijdag in een aparte mededeling. In totaal zijn al 118 militanten gedood in Noord- en Centraal-Sinaï in het kader van de operaties, luidt het voorts.

Bron: Belga