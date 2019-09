Bijna hele Democratische fractie in Huis van Afgevaardigden wil actie rond afzetting Trump

Nagenoeg de hele Democratische fractie in het Huis van Afgevaardigden wil een of andere actie rond het afzetten van de Republikeinse president Donald Trump, in verband met zijn controversieel telefoongesprek met zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelenski. Dat blijkt uit een oplijsting door NBC News. De Democraten hebben 235 van de 435 stemgerechtigde zetels in het Huis. Net tien minder staan achter acties om Trump uit het Witte Huis te zetten. Bij hen sloot zich ook een onafhankelijk zetelend Congreslid aan.

bron: Belga