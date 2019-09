VIDEO. Vluchteling bouwt huizen met gerecycleerde plastic flessen

In een vluchtelingenkamp in Algerije bouwt Tateh Lehbib Barika huizen met gerecycleerde plastic flessen.

Volgens de World Habitat Organisation is de man geboren in de Sahrawi-vluchtelingenkampen, die onderdak bieden aan duizenden mensen uit conflictgebieden in de Westelijke Sahara.

“Ik werd geboren in een bakstenen huis”, verklaart de man aan The Guardian. “Het dak was gemaakt uit zinkplaten – een van de beste warmtegeleiders. Ik en mijn familie moesten verschroeiende temperaturen trotseren. Het dak werd soms afgerukt door hevige regen en zandstormen.”

Zand en stro

Nadat hij een beurs had gekregen van het VN-agentschap voor Vluchtelingen (UNHCR) om hernieuwbare energie te bestuderen, keerde Tateh terug naar de vluchtelingenkampen met een innovatieve oplossing voor de grillen van het woestijnklimaat. Hij begon huizen te bouwen gemaakt uit plastic flessen, die gevuld zijn met zand en stro en aan elkaar bevestigd zijn met cement en kalksteen.

De ‘flessenwoningen’ zijn beter bestand tegen water, en bovendien zijn ze door hun cirkelvormige structuur ook weerbaarder tegen zandstormen. Doordat de buitenkant is witgeverfd wordt de impact van de zonnestralen volgens The Guardian verminderd met 90%.

“Toen ik terugkwam naar de kampen, besloot ik om een huis te bouwen voor mijn grootmoeder dat comfortabeler en waardiger was dan haar toenmalige woonst”, aldus Tateh.