VIDEO. Mirakel: iPhone ligt 15 maanden op rivierbodem, maar werkt nog

Tijdens een boottochtje op een rivier in de Amerikaanse staat South Carolina in juni vorig jaar sloeg de iPhone van Erica Bennett overboord. Vijftien maanden later werd het apparaat teruggevonden, en dankzij het waterbeschermende omhulsel functioneerde het wonderbaarlijk genoeg nog.

Bennett verklaarde aan WCIV-TV dat haar echtgenoot nog onder water op zoek ging naar de telefoon, maar tevergeefs. Ze dacht dat ze haar iPhone, waarop berichten met een grote sentimentele waarde opgeslagen waren van haar overleden vader, voorgoed kwijt was.

“Dit kan niet”

YouTuber en recreatieve duiker Michael “Nugget Noggin” Bennett (geen familie van Erica) was 15 maanden later aan het duiken op dezelfde plek in de Edisto rivier, toen hij op een iPhone stuitte op de bodem. Dankzij het waterbeschermende omhulsel, waarin kostbare voorwerpen gestoken worden tijdens boottochten op de rivier, overleefde het apparaat zijn tijd onder water.

Tot zijn stomme verbazing ging het apparaat aan toen hij het aan een oplader aansloot. “Ik dacht: dit kan niet. Dit is ongelooflijk”, aldus Bennett. Hij kon de eigenares contacteren en bezorgde haar de iPhone. Volgens Erica is het scherm donkerder dan voorheen, maar voor de rest is het apparaat nog in prima staat.