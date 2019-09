VIDEO. Journaliste woedend op man die haar kust tijdens live-reportage

Een Amerikaanse journaliste heeft uitgehaald naar een man die haar tijdens een live-uitzending kuste. Ze is boos omdat hij haar voor de camera vernederde en ongemakkelijk deed voelen.

Sara Rivest bracht vorige week woensdag live verslag uit over Bourbon Festival in Louisville (Kentucky). Plots dook in de achtergrond een voorbijganger op die deed alsof hij haar langs achter betastte. Even later kuste hij haar op de wang. “Dat was ongepast”, reageerde ze meteen, waarna ze haar verhaal niet meer afmaakte en videobeelden het overnamen.

Drie seconden bekendheid

De WAVE-reporter trok naar Twitter om het incident aan te kaarten. “Hé meneer, hier zijn je drie seconden bekendheid. Anders moet je gewoon van me afblijven? Bedankt”, schreef ze erbij. Rivest benadrukte dat mensen zich gerust grappig mogen gedragen in de achtergrond, maar “als je mij of iemand anders zonder toestemming betast, dan is dat fout”, klonk het.

In verlegenheid gebracht

De journaliste zei dat ze het lastig vond dat ze tijdens het incident in de lach schoot, maar zei dat dat kwam omdat ze op dat moment heel zenuwachtig reageerde. “Ik was gechoqueerd, maar mijn nerveuze lach deed anders vermoeden. Ik voelde me machteloos omdat ik mijn job deed en hem op dat moment niet kon tegenhouden. Dat bracht me in verlegenheid en het deed me ongemakkelijk voelen”, vertelde ze aan Inside Edition.

Seksuele intimidatie

De bewuste man, Eric Goodman, werd beschuldigd van seksuele intimidatie met lichamelijk contact. Hij moet binnenkort voor de rechter verschijnen.