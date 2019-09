VIDEO. Hilarische terugblik op Beerschot-Anderlecht: “Speler had jeuk aan zijn plasser”

Afgelopen woensdag won Anderlecht nipt van Beerschot Wilrijk in een spectaculaire bekerwedstrijd. ‘De Ideale Wereld’ maakte er een samenvatting van op hun eigenwijze manier…

Anderlecht heeft afgelopen woensdag een nieuwe domper nipt vermeden. Paars-wit versloeg Beerschot Wilrijk met 2-3 na verlengingen. Toen Anderlecht met 1-0 achter kwam en Kompany opnieuw met een blessure uitviel, zag het er even zeer slecht uit voor de ploeg die 5 op 24 heeft in de Jupiler Pro League. In de eerste verlenging scoorde Isaac Thelin toch nog het winnende doelpunt zodat het uiteindelijk 2-3 werd.

Jeuk op lastige plek

De mensen achter ‘De Ideale Wereld’ hadden zo hun eigen kijk op de wedstrijd. Zo kwam Kompany volgens hen later aan de aftrap “omdat hij zich nog moest voorbereiden op zijn blessure”, kwam de owngoal van Beerschot Wilrijk er niet per ongeluk, en had een Anderlechtspeler last van jeuk op een lastige plek…