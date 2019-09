Verkoop van fair trade zit in de lift

De verkoop van fairtradegecertificeerde producten is in 2018 met 24% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap, gepubliceerd heeft bij de aankondiging van de Week van de Fair Trade. Toch leggen Belgen nog onvoldoende de link tussen “verantwoord consumeren” en eerlijke handel.

De toenemende populariteit van de fairtradeproducten wordt onder meer toegeschreven aan het feit dat ook grotere bedrijven en supermarkten mee op de kar springen. Daarnaast wordt er ook op gewezen dat de eerlijke handel steeds diverser wordt. Bovendien behoren steeds meer Belgische en Europese producten tot het aanbod, die uitgaan van een duurzaam landbouwmodel dat eveneens de principes van eerlijke handel toepast.

Lokaal

Enabel wijst er wel op dat slechts 15% van de Belgen die bewust willen consumeren, de link legt met eerlijke producten. De meeste Belgen associëren die term in de eerste plaats met het kopen van seizoensgebonden (49%) en lokale producten uit de korte keten (39%) of met het hergebruik en verminderen van afval (46%). “Wil fair trade zijn pioniersrol behouden, dan zal de sector in de toekomst moeten inzetten op enkele belangrijke drivers: het lokale aspect beter integreren, garanties bieden over de werkelijke impact en klimaat- en milieuaspecten benadrukken”, zegt Jean Van Wetter, directeur van Enabel.

Week van de Fair Trade

Tijdens de Week van de Fair Trade wil het Trade for Development Centre (TDC) van Enabel daarom de diversiteit van de fairtradeproducten in de kijker zetten. Er worden verschillende activiteiten opgezet die moeten toelaten om fair trade te ontdekken. Er komen workshops en debatten rond fair fashion en acties om lokale horeca aan te moedigen meer fairtradeproducten te gebruiken. Daarnaast zullen ook internationale fairtradeproducenten deelnemen aan de Belgische campagne.

De Week van de Fair Trade vindt plaats van woensdag 2 tot zaterdag 12 oktober. Het TDC van Enabel organiseert het evenement samen met de belangrijkste Belgische fairtradespelers: Oxfam-Wereldwinkels, Oxfam-Magasins du monde, Fairtrade Belgium, FairTradeGemeenten – Communes du commerce équitable en de Belgian Fair Trade Federation.