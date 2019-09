Triggerfinger houdt er (tijdelijk) mee op: “Niet vol te houden”

Eén van ’s lands meest succesvolle bands, Triggerfinger, heeft besloten dat het (even) welletjes is geweest. De drie charismatische heren zijn al meer dan 10 jaar onafgebroken aan het touren, en drukken nu voor minstens twee jaar de pauzeknop in.

Van een split is echter geen sprake, zo legt hun manager Eric Didden uit aan Het Laatste Nieuws. Hij zegt dat de pauze voor zanger Ruben Block (48), bassist Paul ‘Lange Polle’ Van Bruystegem (60) en drummer Mario Goossens (47) op een logisch moment komt.

“Toe aan rust”

“Triggerfinger vierde dit jaar hun twintigjarig jubileum en de steeds strak in het pak zittende heren koppelden daar met hun Colossus Tour ook nog eens een succesvolle tournee aan vast. Ze zijn toe aan rust”, klinkt het. “Het is de bedoeling dat Triggerfinger voor minstens twee jaar in de koelkast gaat, maar het is niet uitgesloten dat ze vroeger aan nieuwe muziek beginnen te werken.

Twaalf jaren aan het touren

In feite is deze break heel logisch: de groep bestaat niet alleen twintig jaar, de heren zijn ook al twaalf jaar onafgebroken aan het touren. Dat kruipt in je kleren en dan is ademruimte niet alleen heel welkom, het stelt hen ook in staat om andere dingen te doen.”