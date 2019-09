Tien feestelijke adventskalenders om vandaag nog in huis te halen

Toegegeven, op Kerstmis is het nog even wachten – 89 dagen om precies te zijn. Maar nu de dagen steeds korter en grauwer worden, zijn de feestdagen letterlijk ons lichtpuntje aan het einde van de ellenlange najaarstunnel. Ook bedrijven spelen daar handig op in en leggen nu al massaal adventskalenders in de rekken.

Denk je aan een adventskalender, dan is de kans groot dat een nostalgische bui je meevoert naar je kindertijd. Vanaf 1 december mocht je elke dag een luikje van de kalender openmaken en werd je steevast beloond met een – iets te gesuikerd – chocolaatje. En hoewel zo’n klassieke kalender uiteraard z’n charmes heeft, zijn er vandaag de dag duizend-en-een andere opties. Commercieel? Zonder twijfel. Gelukkig mag dat de pret niet bederven. Met deze adventskalenders wordt opstaan elke dag een feestje.